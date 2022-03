Havn slipper for at betale erstatning for overtrædelse af lovgivning

DOM I SØ- OG HANDELSRETTEN:

Fredag 25. marts 2022 kl: 11:17

Af: Redaktionen Sø- og Handelsretten dom ændrer ikke på Trafikstyrelsens afgørelse, hvilket betyder, at Odense Havn slipper for sanktioner for at have overtrådt loven.- Vi kan konstatere, at denne form for offentligt opgavetyveri kan ske uden konsekvenser. Det er beskæmmende, at vi har en havnelov, der ikke medfører nogen form for straf eller erstatning selvom havnen har overtrådt loven. Det udstiller havneloven som utilstrækkelig og uden konsekvens, siger Blue Waters administrerende direktør Søren Nørgaard Thomsen.Sø- og Handelsretten fandt ikke, at Blue Water havde løftet bevisbyrden for at kunne opnå erstatning. Af dommen fremgår det, at Blue Water ikke har godtgjort, at man var eneste aktør til at udføre aktiviteterne og herunder heller ikke eneste aktør, der ville have udvist interesse for at udøve aktiviteterne.- Det er en abstrakt vurdering uden hold i virkeligheden. Det betyder, at vi som privat virksomhed skal bevise overfor Retten, at ingen andre virksomheder på nogen som helst måde ville være interesserede i disse opgaver, siger Søren Nørgaard Thomsen og fortsætter:- Det er en urimelig og umulig forudsætning at lægge til grund for en så væsentlig afgørelse, da det reelt betyder, at ingen virksomheder kan få erstatning for kommunale havnes overtrædelser af havneloven.Søren Nørgaard Thomsen oplyser, at man nu vil nærlæse dommens præmisser sammen med firmaets rådgivere med henblik på at drøfte en eventuel anke.