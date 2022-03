Krigen mellem Rusland og Ukraine kan påvirke offentlige kontrakter

Torsdag 24. marts 2022 kl: 11:51

Klare og præcise ændringsklausuler



Af: Redaktionen Ruslands invasion af Ukraine og de indførte sanktioner kan få konsekvenser for offentlige kontrakter i Danmark i forhold til manglende leveringer, fald i udbud af varer samt prisstigninger på råstoffer og andre produkter. Det kan indebære en række udbuds- og kontraktretlige udfordringer for offentlige ordregivere og leverandører.I den nye juridiske vurdering gennemgår styrelsen, hvilke forhold og omstændigheder, der kan danne grundlag for ændringer, og hvordan ordregivere og leverandører skal håndtere uforudsete situationer som følge af krigenDet kan i vurderingen blandt andet ses, at som tommelfingerregel skal en ændringsklausul være så "klar, præcis og entydig", at der kan støttes ret på den ved en domstol, voldgift og lignende. En klausul må således ikke medføre tvivl om, i hvilke situationer den kan finde anvendelse samt rækkevidden af de ændringer, der kan foretages på baggrund af klausulen.En ændringsklausul kan for eksempel omfatte prisindeksering og produktudskiftning, eksempelvis med henblik på at sikre, at der kontinuerligt leveres tidssvarende varer.Det må derfor først undersøges, hvorvidt kontrakten indeholder klausuler, der regulerer, hvordan og i hvilket omfang den pågældende kontrakt kan ændres. Hvis dette ikke er tilfældet, så er det udbudslovens ændringsmulighed som følge af uforudsete forhold, som er mest central.Interesserede kan læse det omtalte notat







