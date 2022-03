Vejdirektoratet skal fjerne uklarheder i udbud

ARBEJDSGIVERORGANISATION PÅ TRANSPORTOMRÅDET:

Torsdag 24. marts 2022 kl: 10:34

Af: Redaktionen Repræsentanter fra transportbranchen var i sidste uge inviteret til møde med Vejdirektoratet for at drøfte det kommende udbud om vintertjeneste. Vejdirektoratet havde sat udbuddet i gang i februar, men valgte for at annullere udbuddet på grund af tvivl om arbejdstidsreglerne.Og det var efter ATL's og andre organisationers mening en rigtig beslutning.- Der er uklarhed over, hvilke arbejdstidsregler der skal følges af den eller de vognmænd, der vinder opgaven. Der er ikke kommet nye arbejdstidsregler, men der har hele tiden eksisteret forskellige regelsæt. Udbuddet var oprindeligt skruet sammen til at henvise til det generelle arbejdstidsdirektiv, men det virker som om, man har overset det såkaldte mobile arbejdstidsdirektiv, som vi mener kan have betydning for sagen, siger Lars William Wesch, der er direktør i ATL.Han opfordrer Vejdirektoratet til hurtigt at finde ud af, hvilke regler der gælder.- Det er ret vigtigt, om det er det ene eller andet arbejdstidsdirektiv, der er grundlag for arbejdet, da de to regelsæt ikke er ens. Ellers skyder den enkelte operatør jo helt i blinde, når han byder på opgaven, siger Lars William Wesch.Vejdirektoratets plan er at sætte udbuddet i gang i april kvartal i år, når en række forhold forhåbentlig er blevet afklaret.