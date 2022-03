Elektrisk lastbil fra Østsverige skal sættes ind i mine mod nord

Af: Redaktionen Scania Heavy Tipper har en total vægt inklusiv last på 49 ton og skal bruges til transport af restaffald. Den anden elektriske lastbil, der er opbygget med kran, skal bruges til transport af materiel til borerigge, der skal bruges i minen.Opladningen kan foretages på lastbilernes hjemsted eller ved mobile opladningssteder, der kan placeres, hvor der er brug for dem.De to elektriske lastbiler forventes at komme i drift i løbet af 2022.