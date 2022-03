Opmærksom kvinde opdagede forsøg på tyveri fra lastbil

Tirsdag 15. marts 2022 kl: 13:47

Af: Redaktionen De to mænd løb ifølge kvinden fra stedet gennem en have og videre ud til en sti, hvor de forsvandt væk på nogle løbehjul. Mændene beskrives om ca. 180 cm høje, tætte af bygning, iført mørkt tøj og med sorte skaterhjelme. Den ene havde lidt skæg, og ifølge kvinde talte de to mænd ikke dansk sammen.Politiet ledte forgæves efter de to mænd, men fik klarlagt, at de måske kunne mistænktes for at have været inde i lastbilen, hvis handskerum var blevet gennemrodet. Der var tilsyneladende ikke stjålet noget fra lastbilen, som ikke havde nogen skader efter indbruddet.Politiet hører gerne fra personer, der har bemærket de to mænd på flugt i området. Politiet kan kontaktes på tlf. 114 med oplysninger i sagen.