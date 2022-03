Politiet vejleder vognmænd om studenterkørsel

Torsdag 10. marts 2022 kl: 11:23

Af: Redaktionen Baggrunden for informationsmødet er tidligere års erfaringer. Sidste sommer kontrollerede Tungvogncenter Øst under Midt- og Vestsjællands Politi eksempelvis 76 eksamenskøretøjer, og kontrollen viste lovovertrædelser på en trediedel af køretøjerne, hvilket resulterede i bøder til både chauffører og vognmænd.- De unge mennesker skal have en god tur rundt i studentervognen, og det kræver, at vognmændene og deres chauffører har fokus på sikkerheden og overholder de gældende regler. Det har vi i politiet en stor interesse i at hjælpe dem med. Derfor afholder vi igen i år et informationsmøde for branchen, hvor vi adresserer de problemstillinger, vi ofte ser i forbindelse med eksamenskørsel. På den måde gør vi, hvad vi kan for at undgå ulykker og lovovertrædelser, så mødet med os i forbindelse med selve eksamenskørslen bliver en god oplevelse for både politi og chaufføren, siger politikommissær Steen Bischof fra Tungvognscenter Øst under Midt- og Vestsjællands Politi.Tungvognscenter Øst afholder orienteringsmøde i Greve lørdag 7. maj 2022 klokken 10.00-13.00 om politiets kontrol af eksamenskørsel.Da der er et begrænset antal pladser, er tilmelding nødvendig.Interesserede kan læse mere om informationsmødet