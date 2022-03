Gardér jer mod brændstofstigninger med en indeksklausul

VOGNMANDSORGANISATION TIL VOGNMÆND:

Torsdag 10. marts 2022 kl: 10:45

Af: Redaktionen DTL peger på, at man med en indeksklausul kan sikre sig en hyppig regulering af ens transportpriser i takt med aktuelle prisstigninger på brændstof. Det er efter DTL's opfattelse ikke tilstrækkeligt med en årlig efterregulering set i lyset af den aktuelle prisudvikling.Derfor anbefaler DTL, at man forsøger at få forhandlet en indeksklausul ind i sine eksisterende aftaler og kontrakter. Og hvis det ikke er muligt, bør man se på, om det er muligt at opsige aftalen eller kontrakten, hvis de stigende brændstofpriser betyder, at aftalen eller kontrakten ikke længere er rentabel.Herudover gør DTL opmærksom på organisationens olieoplysningsskema, som man kan bruge til at beregne individuelle olietillæg.På DTL's web-side kan man se et modelforslag til henholdsvis en standardtransportaftale og til almindelige betingelser for transportvirksomheder.Interesserede kan se mere