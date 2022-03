Det var klogt og ordentligt

TRANSPORTORGANISATION EFTER ANNULLERING AF UDBUD:

Onsdag 9. marts 2022 kl: 12:08

Af: Redaktionen Transportorganisationen ITD var blandt de organisationer, der havde reageret - og havde kritiseret, at Vejdirektoratet i udbuddet ikke tog højde for, at virksomhederne skal leve op til arbejdstidsreglerne for mobile arbejdstagere.ITD agter at gå i dialog med Vejdirektoratet for at sikre, at et nyt udbud bliver sat ordentligt sammen, så vognmænd og chauffører ikke bliver presset til at bryde reglerne.ITD har påpeget, at Vejdirektoratet i det nu annullerede udbud ikke tog højde for en række nye arbejdstidsregler, som blandt andet medfører, at rådighedstid tæller med i udregningen af arbejdstid.

Det har særligt store konsekvenser ved vintertjeneste, hvor virksomhederne skal have en vagttelefon hos deres chauffører i alle døgnets 24 timer i hele perioden, der løber fra 1. oktober til 30. april. Det vil altså fremover kræve et stort antal chauffører at skulle leve op til reglerne, og det ændrer fuldstændig økonomien i udbuddet.







Derfor er ITD tilfredse med, at Vejdirektoratet har besluttet at annullere udbuddet.







- I ITD er vi glade for, at Vejdirektoratet har lyttet til kritikken og annulleret sit udbud om vintertjeneste. Udbuddet hang slet ikke sammen, og det understøttede overhovedet ikke arbejdet for at sikre ordnede forhold i vejtransportbranchen, siger Carina Christensen, der er administrerende direktør i ITD.





- Tværtimod ville det presse vognmænd og chauffører til at bryde reglerne. Nu handler det om at få sat udbuddet ordentlig sammen og samtidig sikre, at der kommer helt styr på, hvad det er for nogle regler, som transportvirksomhederne skal overholde. Derfor vil vi nu også gå i dialog med Vejdirektoratet og Transportministeriet, så vi kan finde de rigtige løsninger, så der også i fremtiden kan få ryddet sne og saltet de danske veje, siger hun videre.





Vejdirektoratet har i forbindelse med sin annullering af udbuddet annonceret, at de forventer at genudbyde opgaven i andet kvartal 2022.





© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.