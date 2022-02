Chaufførjobbet er præget af dårligt image, ”latterligt lille løn” og bureaukratiske hindringer

Fredag 25. februar 2022 kl: 12:47

Af: Niels Bak Henriksen Når en arbejdsgiver stiller sig op og siger, at han synes, lønnen er latterligt lille, så ved man, at der er et seriøst problem.Konstateringen om det latterlige lønniveau kom fra fragtmand og ejer af Slagelse Transportcenter, Jens Ole Larsen. Som mange andre i branchen kæmper han med at skaffe folk til at køre sine lastbiler. Og et af problemerne er, at lønniveauet i branchen ikke er attraktivt nok.- Det giver ingen mening, at det er sådan. Der er ingen anden branche, hvor investeringer og materiel er så dyrt, og lønningerne så lave, sagde han. Og tilføjede at lønninger og fragtrater må følges ad op.Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested havde ellers lidt polemisk givet udtryk for, at når nogle af parterne talte om mangel på arbejdskraft, så skinnede det lidt igennem, at det var mangel på billig arbejdskraft.Men den stod han ret alene med.For blandt de forskellige branchefolk på høringen var der en bred erkendelse af, at løndumping og dårlige arbejdsvilkår i hvert fald ikke tiltrækker den manglende arbejdskraft. Jens Ole Larsen blev for eksempel bakket op af administrerende direktør i vognmændenes brancheorganisation DTL Erik Østergaard.- Det er vigtigt, at der er fokus på at holde ordentlige løn og arbejdsvilkår i vores branche. Det er dét, der er vejen frem, sagde han.Men en ting er organisationernes holdning. Formand for transportgruppen i 3F Jan Villadsen pegede på, at dårlige arbejdsforhold er det, alt for mange unge oplever, når de vil starte i branchen.- Når vi taler med unge, som har søgt, så hører vi tit, at de får at vide, at der mangler arbejdskraft - og så får de tilbudt et 0-timers job.Altså en ansættelse uden noget garanteret timetal, men hvor man blot skal stå til rådighed for forefaldende arbejde.For nylig kunne Fagbladet 3F også afsløre endnu en sag om løndumping, hvor chauffører fra et firma i Kolding kørte for helt ned til 25 kroner i timen. Og det er et problem, som rækker langt ud over de underbetalte chauffører.- Jeg kan godt forstå med debatten, at unge ikke vil ind i branchen, lød det direkte fra de konservatives transportordfører Niels Flemming Hansen.Dermed satte både Jan Villadsen og Niels Flemming Hansen fingeren på et af de ømme punkter, som gik gennem debatten på høringen: Transportbranchen har et seriøst imageproblem.- Det har ikke været attraktivt at søge ind i erhvervet, for forholdene har været for ringe, sagde transportmninister Trine Bramsen (S) allerede i sine indledende bemærkninger.Det dårlige image er især et problem, når man skal tiltrække de unge.- Hvis man står nede på Craisy Daisy og siger, man er buschauffør, så får man nok ikke nogen med hjem den aften, lød det fra direktør i busvognmændenes organisation Dansk PersonTransport Michael Nielsen, der fortsatte:- Det skal vi bare have ændret på.Det er dog lettere sagt end gjort. Flere talte om at forsøge at få de gode historier ud, så det ikke altid er historier om dårlig løn eller manglende toiletter på rastepladserne, man hører fra branchen, og havde også hæftet sig ved den meget succesfulde kampagne, som den maritime branche har gennemført.- Det tager tid at gøre op også med mange af de myter, sagde transportministeren. - Og tid har vi ikke for meget af.Problemet med at tiltrække arbejdskraft i transportbranchen er akut. Ifølge Beskæftigelsesministeriet har virksomhederne i branchen svært ved at skaffe folk i en fjerdedel af deres forsøg på rekruttering. Halvdelen af DTL’s medlemmer siger, at manglen på arbejdskraft er en begrænsning på deres aktivitet.Og selvom bedre image og højere løn kan få flere ind i branchen på sigt, så løser det ikke nogen problemer her og nu.Her pegede deltagerne i høringen i stedet på en række bureaukratiske problemer.På den helt korte bane gælder det lange ventetider på både køreprøver og chaufførbeviser- De unge mister modet, lød det fra en af deltagerne.Desuden slog flere til lyd for at fjerne kravet om, at man skal være 21 for at få chaufførbeviser i en række kategorier på transportområdet. Og det fandt lydhørhed hos i hvert fald Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen.- Jeg synes det er svært at sige til et ungt menneske, at når nu alle de andre vælger et job, så skal du vente tre år endnu, sagde han.Der var dog også en bred erkendelse af at problemet med rekruttering ikke bare kan løses blandt de unge.Flere pegede på, at branchen har haft succes både med at inkludere international arbejdskraft og blandt nydanskere, og branchedirektør i DI Transport, tidligere V-minister Karsten Lauritzen, pegede på, at mange af de nyuddannede faktisk er over 50.- Det er en mulighed for nedslidte i andre brancher, sagde han.På høringen gjorde Karsten Lauritzen sig også til bannerfører for et af de forslag, som faldt helt på stengrund på den politiske side af bordet. Nemlig at fjerne Arne-pensionen, som han mente præcis fjernede mange af dem, som søgte ind i erhvervet, fordi de var nedslidte i deres oprindelige job.Han blev dog imødegået af Jan Villadsen fra 3F- Jeg har lige ringet og talt med vores A-kasse. Ud af 60.000 i transportbranchen har 201 søgt Arnepension - heraf 32 chauffører, sagde Jan Villadsen.Og så blev der også brugt en del krudt på at diskutere de bøder, som mange chauffører oplever at få. Især P-bøder for små forseelser, bøder for eksempelvis at glemme at logge ud på køre-/hviletids registreringen eller store bøder for at køre rundt med et sygt dyr, som man reelt ikke har haft nogen chance for at opdage.- At skulle betale en månedsløn for at kunne gå på arbejde - det kan simpelt hen ikke være rimeligt, sagde vognmand Knud Laursen.Men debatten om bødeniveauerne fik ikke et ord med på vejen fra nogle af de tilstedeværende politikere.Hvad end det var Arne-pensionen eller bødeniveauet, hun havde tænkt på, havde transportministeren da også allerede, da hun indledte debatten, manet til at finde løsninger de steder, hvor det var muligt.- Jeg tror, det er vigtigt, at vi alle er indstillet på at bøje af - og så afskrive muligheder, der hvor der ikke er enighed, sagde hun.Ved høringens afslutning efterlyste Venstres Kristian Pihl Lorentzen en plan for hvad der nu skal ske.- Den her dag kan ikke ende med, at vi siger farvel. Der skal jo følges op på de her ting. Det er jo ikke raketvidenskab, sagde han.Og stak så ellers hovederne sammen med de konservatives Niels Flemming Hansen, som sluttede med at bebude et par spørgsmål i Folketingets Transportudvalget om en tidsplan.Herefter kunne mødelederen lukke høringen 11 minutter over den fastsatte tid.- Det koster 2.000 kroner i bøde, råbte en eller anden, og forsamlingen opløste sig i almindelig latter.