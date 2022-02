Lastbilsælger gav de første nøgler til Give-vognmand

Torsdag 17. februar 2022 kl: 12:00

Har flirtet med DAF tidligere



Fakta om Flemming Thisgaards nye - og Danmarks første - DAF XF 480:

Chassistype: 6x2*4 FTN - en tre-akslet trækker med én trækaksel samt styrbar bogieaksel bag trækakslen

Drivline: 6-cylindret, 12,9 liters DAF MX13-rækkemotor på 483 hk og med et maksimalt drejningsmoment på 2.500 Nm og Eco Performance styringssystem for optimering af brændstoføkonomi, 12-trins ZF TraXon 12TX2210-gearkasse med direkte topgear samt fuldautomatisk gearskiftesystem, enkeltreduceret DAF SR1344-bagaksel med mekanisk differentialespærre, udveksling 2,38:1

Chassis: Tre-akslet med på 8 tons foraksel med parabelfjedre og 20-tons bogie med fire-bælgs luftaffjedring på trækaksel og to-bælgs luftaffjedring på mekanisk styrbar og hævbar bogieaksel, 3.400 mm akselafstand

Førerhus: XF luksus-sovekabineførerhus med højt tag. Samlet længde 2.360 mm (eksklusiv sidespoilere), heraf 165 mm forlænget front for optimering af aerodynamik i henhold til EU-direktiv EU 96/53. Luksus luftaffjedret førersæde med høj ryg samt to-trins sædevarme, Cinema-klapsæde i passagersiden. Velourindtræk på sæder, tekstilbeklædning på loft, vægge og gulv. Læderrat. DAF Luxury Infotainment-system med 10,1" touchscreen, integreret DAB/DAB+/FM-radio med streamingfunktioner via USV, Bluetooth-funktion til to eksterne mobiltelefoner, fuldautomatisk klimaanlæg med integreret aircondition samt ekstra 3,6 kW vand-luft kabine- og motorvarmer, DAF Connect flådestyringssystem med online-forbindelse for overførsel af eksempelvis lastbil-, chauffør- og positioneringsdata

Opbygning: ESA Line med Jost luftforskydelig drejeskammel, heldækkende aludørk foran og bag drejeskammel, 500 liter fabriksmonteret brændstoftank i venstre side samt integreret værktøjsskab i højre side bag heldækkende sideskørter. 80 liter AdBlue-tank monteret ved venstre forskærm under førerhuset

Reklamationsbestemmelser: DAF Garanti Plus - dækker hele køretøjet (eksklusiv deciderede sliddele) i ét år samt drivlinen i tre år/op til 500.000 kilometer samt havaridækning i ét år inklusiv international ITS-service

Levering: Salgskonsulent Klaus Hauge, ESA Trucks Danmark A/S i Kolding

Af: Redaktionen - Jeg har omkring35 svenske lastbiler i min flåde, og denne XF’er er den første splinternye DAF sættevognstrækker, jeg har købt. Jeg glæder mig meget til at se, hvordan den bliver modtaget blandt mine chauffører, siger Flemming Thisgaard.Flemming Thisgaard har cirka 30 trækkere, der er beskæftiget med alt fra stykgodstransport i gardintrailere til elementtransport på specialtrailere samt en god håndfuld forvognen med wirehejs og overføringshængere, der primært er beskæftiget med kørsel med kartofler og andet, der kan transporteres i containere. Det sker primært i det midtjyske, men Flemming Thisgaards lastbiler kommer over hele Danmark. Blandt kørselsopgaverne er også entreprenør- og krankørsel med grus og jord, maskintransport med nedbygget blokvogn, temperaturfølsom transport i køletrailer og sågar kurérkørsel med varevogn.Flemming Thisgaard har allerede sat chaufførnavn på den nye DAF. Det bliver dog ikke ham eller hende, der fik æren af at køre den nye bil hjem fra ESA Trucks til Give. Det fik til gengæld Flemming Thisgaards far Kirstein Thisgaard, der i en alder af 87 år stadig hjælper til i vognmandsforretningen med at køre lastbiler til og fra syn, på værksted og som denne gang køre en ny lastbil hjem fra forhandleren.- Jeg kender alle detaljer om driftsøkonomien på mine øvrige lastbiler og kender også deres stærke og svage sider. For at få et retvisende billede den nye DAF skal den behandles ordentligt, og det vil den blive, siger Flemming Thisgaard og understreger, at han er overbevist om, at det er en rigtig god lastbil. Han har nemlig flirtet lidt med det hollandske lastbilmærke tidligere.- For nogle år siden købte jeg en fire-akslet DAF containerbil og kørte med den i et par år. Den kørte rigtig godt, men denne nye XF’er er min første nye trækker, siger han.Flemming Thisgaard råder over eget værksted med to dygtige mekanikere. De klarer den normale vedligeholdelse på hele vognparken inklusiv trailere og påhængsvogne samt de fleste reparationer.- Med min nuværende lastbilflåde kan jeg nøjes med et meget lille lager af reservedele. De fleste reservedele passer på mange forskellige typer fra det samme mærke, hvilket gør det nemt at håndtere, siger Flemming Thisgaard.Han regner dog ikke med at skulle have DAF-reservedele på lager til den nye XF’er lige med det første.- Min nye DAF XF bliver leveret med tre års fuld fabriksgaranti op til 500.000 kilometer. Det giver mig ro i maven, og jeg er overbevist om, at den ikke kræver mere vedligeholdelse end de andre mærker på markedet. Jeg er sikker på, at jeg har fået en meget konkurrencedygtig pakkeløsning fra ESA Trucks, siger han.