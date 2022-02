Dansk lodsvirksomhed stifter nyt lodseri i Grønland

Tirsdag 15. februar 2022 kl: 11:22

Peer Bøje Brandenborg er direktør for DanPilot's nye selskab i Grønland.

Har hele tiden været på Grønland



Fakta om DanPilot Greenland:

Det grønlandske selskab DanPilot Greenland Aps blev stiftet 28. januar 2022 af DanPilot

Det grønlandske selskab har hjemadresse i Nuuk og er et helejet datterselskab af DanPilot

Peer Bøje Brandenborg er direktør i selskabet og bestyrelsen består af formand Erik Merkes Nielsen, direktør i DanPilot, samt Villads Kirkegaard-Jensen og Bjarne Gaj Rosenkvist

Af: Redaktionen Stiftelsen af DanPilot Greenland ligger i forlængelse af virksomhedens ønske om at øge tilstedeværelsen i Grønland og dermed komme tættere på kunder, myndigheder og andre aktører på det grønlandske marked.Lodseriet får hjemadresse i den grønlandske hovedstad Nuuk, hvorfra der tilbydes lodsservice til såvel lodspligtige som ikke lodspligtige skibe i Grønland. Datterselskabets nye direktør er Peer Bøje Brandenborg, der tidligere har været direktør i Greenland Pilot Service og Director of Arctic Operations i DanPilot.- Jeg er meget stolt over at skulle stå i spidsen for DanPilots nye Grønlandske selskab. Vores certificerede lodser har tilsammen mere end 200 års erfaring i arktisk sejllads - herunder særlig indsigt og kendskab til de grønlandske farvande, siger Peer Bøje Brandenborg.Lodserne i DanPilot Greenland opfylder eksempelvis kravene i Polarkoden - den internationale lovgivningsramme under IMO, der beskytter polarregioner mod maritime risici, herunder Advance Polar Code Certificate. De lever også op til en række andre uddannelsesmæssige krav fra Søfartsstyrelsen.DanPilot har siden afviklingen af det tidligere datterselskab i Grønland leveret lods i det arktiske område direkte gennem DanPilot. I denne periode var Peer Bøje Brandenborg også DanPilots ankermand i Nuuk, og han får nu følgeskab af en række tidligere og nye kollegaer i det nystiftede datterselskab.- Vi har hele tiden kunnet levere lods i Grønland, og det glæder mig meget, at vi nu kan vende retur med et nyt Grønlands selskab, så vi også i fremtiden kan levere sikkerhed til søs og en høj lodsservice til alle de skibe som ønsker det, siger Peer Bøje Brandenborg.