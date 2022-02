Nyt lovforslag skal bane vejen for flere ladestandere

Mandag 14. februar 2022 kl: 10:21

Af: Redaktionen For hver måned skyder flere ladestandere op overalt i Danmark. Det sker oftest på kommercielle vilkår, og derfor vil man som el-bilejer ofte opleve, at det for eksempel er ved tankstationer og lignende, at man kan få ladet sin bil.Hovedformålet med den nye lovgivning er at sikre langsigtede og ordnede rammer for indretningen af ladestandermarkedet. Det indebærer, at hele processen vedrørende opladning af el-biler skal være mere åbent og mere gennemskueligt. Der bliver derfor stillet krav i forslaget om, hvordan man skal kunne betale for opladningen, og at man nemt skal kunne finde ud af, hvad opladningen koster, så man kan sammenligne priserne hos de forskellige operatører.Samtidig skal kommuner og regioner have mulighed for at yde medfinansiering af offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur på deres egne arealer. Det betyder, at der i blandt andet landets yderområder også kan komme et marked for at opsætte ladestandere.Endelig vil lovforslaget medvirke til at sikre, at der bliver flere ladestandere for de bilejere, som ikke har mulighed for at have en ladestander hjemme i garagen.Med de tre faktorer i lovforslaget vil det ved vedtagelse i Folketinget blive den første sektorlovgivning af ladestanderområdet i Danmark.- Den grønne omstilling kræver, at vi finder løsninger, der hjælper borgerne med at ændre deres hverdag og vaner. Det må ikke blive besværligt at bidrage til udviklingen. Vi skal snarere sikre, at det bliver endnu lettere for endnu flere at bidrage, og det kan vi blandt andet gøre, hvis vi får sat skub i ladestandermarkedet, som forslaget her vil medvirke til, siger transportminister Trine Bramsen (S),, der fornyligt overtog ministeriet efter Benny Engelbrecht (S), som måtte opgive posten som følge af utilfredshed og mistillid fra S-Regeringens støtteparti Enhedslisten.Det forventes, at lovforslaget ved vedtagelse træder i kraft fredag 1. april 2022.