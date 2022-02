Lindab kører grønnere med gas i tanken

Mandag 14. februar 2022 kl: 08:00

Af: Redaktionen

Ventilationsspecialisten Lindab tager nu et skridt mod mere bæredygtig transport ved at introducere gasdrift i virksomheden lastbiltransporter.







Som et led i arbejdet med at reducere sit klimaaftryk indfører Lindab nu transport med gaslastbil.







- I Lindab undersøger vi løbende nye måder, hvor vi kan reducere vores aftryk. Det gælder hele vejen rundt fra produktionen til fragten til slutkunden. Vi arbejder i forvejen meget med planlægning og optimering af ruterne hver uge for at sikre, at vi kører så få kilometer som muligt. Vi kan se, at en lastbil, der kører på gas, er en oplagt løsning til transporten af produkter fra Jels til Nordtyskland, og tiltaget vil bidrage med en markant reducering af CO2-udledningen, siger René Jensen, salgschef i Lindab.







Et skridt i den rigtige retning

At valget er faldet på en gaslastbil på netop strækningen mellem Jels og Nordtyskland, skyldes ifølge Lindab en kombination af behov og infrastruktur.







- Transporten til Tyskland består af lange stræk med en tung last, der skal kunne løftes med kran, og der kan lastbiler på el ikke være med endnu. Samtidig er der begrænset mulighed for at tanke gas i Danmark, og det giver derfor ikke mening for os at bruge gaslastbiler til transporten i Danmark, siger René Jensen og fortsætter:







-Vi kommer til at tilpasse flåden undervejs, og det her er hverken vores første eller sidste skridt mod en mere bæredygtig forretning. I stedet for at sidde og vente på den perfekte løsning for alle strækninger, har vi valgt den bedste løsning ud fra vores behov i dag.





Fra naturgas til biogas på sigt

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Transporten med gaslastbil foregår i samarbejde med Frode Laursen. Til at starte med kører gaslastbilen på naturgas med en besparelse på 20 procent, men det er planen at skifte til biogas, når tankning af biogas bliver udrullet i Tyskland senere på året. Med biogas i tanken vil lastbilens CO2-udledning reduceres med tæt på 100 procent.