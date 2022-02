- En sejr for det fleksible arbejdsliv

ARBEJDSGIVERE EFTER ENIGHED OM NYE REGLER:

Mandag 7. februar 2022 kl: 10:36

Af: Redaktionen Dansk Arbejdsgiverforening (DA) mener, at den nye aftale bringer arbejdsmiljøreglerne ind i den digitale tidsalder, som giver større fleksibilitet og bedre muligheder til at flere får et arbejdsliv i balance. Med de nye regler kan medarbejderne arbejde hjemmefra to hele dagen om ugen uden særlige krav til, hvordan man vælger at indrette sin arbejdsplads i hjemmet.- Vi er utroligt glade for, at reglerne nu bliver både mere klare, og de kan indføres uden bøvl, byrder og bureaukrati - samtidig med at arbejdsmiljøet fortsat er i orden. Medarbejdere og virksomheder kan nu se frem til bedre muligheder for et fleksibelt arbejdsliv. Mulighed for hjemmearbejde øger medarbejdertilfredsheden gevaldigt, og virksomhederne vil gerne tilbyde mere fleksible rammer, så det er en win-win, at reglerne nu bliver mere tidssvarende, siger viceadministrerende direktør i DA, Pernille Knudsen, og fortsætter:- Samtidigt har hjemmearbejde mange fordele. Det kan give mere fleksibilitet i hverdagen, reducere transporttid til og fra arbejde samt bidrage til et lavere sygefravær, svarende til flere tusinde beskæftigede. Det skal vi som samfund drage fordel af, når alle parter vinder på større fleksibilitet.