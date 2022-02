Godstransport: Flere kvinder skal sætte sig bag rattet

Søndag 6. februar 2022 kl: 15:47

Af: Redaktionen

Op mod 100 debatlystne kvinder deltog i dag i ITD’s kvindenetværksdag på Hindsgavl Slot i Middelfart, hvor der naturligvis blev taget de nødvendige coronahensyn. Netværksdagen var målrettet kvinder i transport- og logistikbranchen. Det vil sige lige fra kvindelige chauffører over mekanikere og lager- og logistikmedarbejdere til elever på transportuddannelserne.





På netværksdagen satte ITD fokus på de mange, dygtige kvinder, der holder Danmark kørende, og vil skabe et værdifuldt netværk, som kan bidrage til at tiltrække og fastholde kvinder i erhvervet.







TV-vært Lene Beier guidede deltagerne godt gennem dagen, og hun var imponeret over de seje kvinder i salen.

- Jeg kan ikke engang bakke med en trailer, og jeg er fra Skive, lød det muntert fra Lene Beier.





Barrierer skal fjernes

ITD’s politiske chef Henriette Kjær lagde ud med et par nedslag i arbejdet fra ITD’s kvindepanel og gav en status på, hvordan det står det til med kvinder i vejgodstransporten. Eksempelvis er der kun to procent kvinder blandt danske chauffører, og det skyldes blandt andet en række barrierer.





- Nogle af barriererne er tonen i branchen, balancen mellem arbejds- og privatliv og fordomme om kvinder i transportbranchen. Det kan ikke passe, at kvinder skal bevise sig selv hele tiden. Når de har fået jobbet, er det selvfølgelig, fordi de kan klare det, pointerede Henriette Kjær.







Heldigvis er der også mange gode ting i branchen, og det blev fremhævet flere gange i løbet af dagen: Varieret hverdag, stort ansvar, høj grad af frihed og en samfundsmæssig vigtig rolle.





På toppen i en mandeverden

Et kvindeligt besætningsmedlem på flyvevåbnets redningshelikopter fortalte om sin karriere og sine personlige erfaringer som kvinde i en mandsdomineret branche. Under overskriften ”På toppen i en mandeverden” tog hun i bogstavelig forstand deltagerne med op i helikopteren og gav et indblik i sin arbejdsdag, som omfatter alt fra evakueringer til patienttransporter.





En anden, der er kommet til tops i en mandeverden, er Laila Petersen, der som COO er en del af ledelsen hos Barfod Transport A/S. Laila Petersen, der i øvrigt vandt medarbejderprisen i 2018 forbindelse med ITD’s kåring Danish Transport Award, fortalte om, hvordan hun har banet sig vej i transportbranchen.

- Jeg vil opfordre til dialog i branchen for at forbedre forholdene og indrette arbejdsdagen, så den passer til begge køn, påpegede Laila Petersen.





Og der er behov for flere kvindelige rollemodeller i transportbranchen. Det betyder noget at have andre at spejle sig i, og samtidig er der i transportbranchen et stort frafald blandt kvindelige studerende allerede på grunduddannelsen.





Det var anden gang, ITD afviklede kvindenetværksdag, og der er forventning om at gentage succesen næste år.