- Politiet skrev bøder for svindel med køre-/hviletid

Fredag 28. januar 2022 kl: 19:00

Snyd med førerkort medførte i alt 32 sigtelser

Fiktiv undtaget-kørsel medførte en række sigtelser

Formular skjulte på overtrædelser af køre- og hviletidsbestemmelserne

Blandt disse overtrædelser var følgende:- Det er nogle voldsomme bøder, der bliver udskrevet. Men det skal også have en afskrækkende effekt. Det er dog tilsyneladende ikke alle chauffører, der føler sig skræmte. Når vi finder sådanne tre ret store sager inden for en uge, betyder det også, at vi fortsætter i samme grad med vores kontroller , siger politikommissær Claus Kjær-Pedersen fra TCN, Nordjyllands Politi.Vi skriver om det første tilfælde i følgende artikel: