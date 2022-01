Snyd med førerkort medførte i alt 32 sigtelser - og 200.000 kroner i bøde

Fredag 28. januar 2022 kl: 18:59

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Derved havde han kørte længere tid end tilladt i forhold til køre- og hviletidsreglerne. Chaufføren havde kørt de seneste 28 arbejdsdage op til kontrollen på to førerkort, hvilket medførte sigtelse for 10 tilfælde af personelfalsk samt 10 sigtelser for overtrædelse af takografforordningen, da der ved brug af to førerkort ikke registreres de korrekte køre- og hviletidsoplysninger for chaufføren.Samtidig udløser de 28 dages kørsel også 12 overtrædelser af køre og hviletidsbestemmelserne.- Det tyder på, at chaufføren flere dage har kørt uafbrudt 7-8 timer i træk. Et par af dagene havde han kun afholdt 5 timers hvil, hvilket er alt for lidt. Heldigvis fik vi standset chaufføren, inden det for alvor gik galt. Det er jeg meget tilfreds med, siger politikommissær Claus Kjær-Pedersen fra TCN, Nordjyllands Politi.Overtrædelserne i den pågældende sag løber anslået op i en bøde til chaufføren på ca. 27.000 kroner og anslået 175.000 kroner til vognmanden i alt over 200.000 kroner. Dertil kommer muligheden for, at sagen - når den er færdigefterforsket - overdrages til anklagemyndigheden, der vil tage stilling til strafpåstanden vedrørende de 10 forhold for personelfalsk.