Mange fødevarevirksomheder transporterer mad i varme biler

OPGØRELSE FRA FØDEVARESTYRELSEN:

Mandag 17. januar 2022 kl: 13:53

Af: Redaktionen Når en restaurant, kiosk eller bager henter varer eller leverer mad til sine kunder, skal den have styr på både hygiejne og temperaturer for at undgå forurening med bakterier. Men godt hver tredje virksomhed fulgte ikke reglerne, da Fødevarestyrelsen i sommerhalvåret 2021 gennemførte en stor kontrolkampagne af virksomhedernes afhentning og udbringning af varer.- Det er bestemt ikke uden risiko, når de mindre virksomheder henter og bringer fødevarer, typisk i private biler, der også bliver brugt til mange andre ting. Ofte kniber det med mulighederne for at køle eller opbevare varerne hygiejnisk korrekt i bilerne, og så udgør transporten en risiko for fødevaresikkerheden, siger Ulrich Pinstrup, der er sektionsleder i Fødevarestyrelsen.Under kontrolkampagnen fik 385 restauranter, kiosker, institutionskøkkener og bagere samt måltidskasseleverandører en målrettet kontrol af egne madtransporter. 24,7 procent af de kontrollerede virksomheder fik en advarsel eller bøde for at overtræde reglerne.Det største antal kontroller fandt sted hos fødevarevirksomheder, der selv henter varer hos et grossistsupermarked. I denne gruppe fik 30,5 procent af de kontrollerede virksomheder en advarsler eller bøder for at overtræde kravet om, at kølekrævende fødevarer skal transporteres ved en temperatur på under 5 grader.- Vi kan se, at det er nødvendigt at få virksomhederne til at stramme op om madtransporterne. I Fødevarestyrelsen sætter vi ind med øget vejledning, og så vil vi bede brancheorganisationerne medvirke til at skabe større opmærksomhed om madtransporter ude i virksomhederne, siger Ulrich Pinstrup.Kontrollen vise også, at mange virksomheder har styr på reglerne. Det gælder blandt andet køkkener, der bringer mad ud til ældre, hvor Fødevarestyrelsen gav meget få sanktioner som følge af kontrollerne i sommeren 2021.