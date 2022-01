Københavns trafikale banehjerte bliver digitalt

Fredag 14. januar 2022 kl: 12:42

Kompleks operation

Snart i mål

Fakta - Sådan vil S-togtrafikken blive påvirket:

Lørdag 15. januar kl. 01.30 - søndag 16. januar kl. 18.00: Ingen tog mellem Åmarken og Valby til Svanemøllen

Søndag 16. januar kl. 02.00-07.00: Ingen tog mellem Åmarken og Valby til Klampenborg, Hillerød og Farum samt på Ringbanen mellem Hellerup og Ny Ellebjerg

DSB vil indsætte togbusser i de perioder, hvor togtrafikken vil være påvirket

Passagerer opfordres til at tjekke Rejseplanen inden afgang

Af: Redaktionen I den kommende weekend 15.-16. januar tager Banedanmark det nye, digitale signalsystem i brug mellem Nordhavn i nord og henholdsvis Carlsberg og Sydhavn i syd. Det betyder, at hele S-banenettet i det indre København over én enkelt weekend vil gå fra at køre på gamle, analoge signaler fra 1970’erne til ny, digital signalteknologi.Formålet med at skifte fra de gamle, analoge signaler, der er udtjente og årsag til forsinkelser, til nye digitale signaler er, at give flere tog til tiden og en mere stabil togdrift.- Med det nye signalsystem giver vi S-banen et massivt teknologisk løft, som vil føre den ind i den digitale tidsalder. Det betyder blandt andet, at togdriften nu i højere grad vil være automatiseret. Det lyder måske som en let sag at udskifte de gamle signaler, men det er ikke bare lige. Det er en meget kompleks operation, siger Janus Steen Møller, direktør for Signalsystemer i Banedanmark, og fortsætter:- Skinner, tog og den centrale trafikstyring bliver sammenkoblet i ét digitalt system. På sigt vil det give flere tog til tiden. Derfor er det en omfattende opgradering, som vil være til gavn for passagererne. Ikke bare i det centrale København, men på hele S-banen.Mens arbejdet står på, er det nødvendigt at slukke for de gamle signaler, så Banedanmark kan tage det nye signalsystem i brug. Derfor vil dele af S-togtrafikken være påvirket i weekenden 15.-16. januar.- For at vi kan overgå til det nye system, er vi nødt til at slukke for de gamle signaler først. Denne store operation sker i løbet af én weekend. Hermed fører vi hele S-togtrafikkens hjerte i det indre København ind i det 21. århundredes digitale signalteknologi. Strækningen, som vi ruller det nye system ud på, er ikke så lang, men den har stor trafikal betydning for de mange passagerer på S-banen, siger Thilde Restofte Pedersen, der er direktør for Signalprogrammet, og tilføjer:- Derfor undgår vi desværre ikke at påvirke togtrafikken. Men vi har sammen med vores leverandør planlagt vores arbejde, så passagererne kommer til at mærke så lidt til det som muligt, da vi udfører størstedelen af vores arbejde i weekenden i stedet for i hverdagene.Udrulningen af det nye signalprogram mellem Nordhavn i nord og Carlsberg og Sydhavn i syd er den næstsidste i rækken, inden hele S-banen kan køre med det nye signalsystem.I slutningen af 2022 forventer Banedanmark at tage det nye system i brug mellem Sydhavn og Køge samt mellem Carlsberg og henholdsvis Høje Taastrup og Frederikssund. Herefter vil hele S-banen køre med det nye, digitale signalsystem.Det nye signalsystem på S-banen hedder CBTC og er den nyeste generation af signalsystemer til bybaner. Det bliver anvendt i en række storbyer verden over som for eksempel New York, Paris og London. Teknologien har været i drift på dele af S-banen siden 2016, så det er en kendt teknologi, som S-togene fremover kommer til at køre på.Når Banedanmark tager et nyt, digitalt signalsystem i brug på en ny strækning, vil der være en indkøringsperiode, hvor det nye system bliver holdt under ekstra bevågenhed. På den måde kan Banedanmark hurtigt sætte ind, hvis der skulle opstå tekniske fejl.