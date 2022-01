Ny bro skal bane vejen for elektriske tog

Onsdag 12. januar 2022 kl: 12:02

Fakta om brorenovering over banen mellem Fredericia og Aalborg:

Som en del af elektrificeringen af jernbanen skal Banedanmark bygge og renovere 85 broer på den 256 kilometer lange strækning mellem Fredericia og Aalborg

Der skal desuden opsættes el-master og kabler langs sporene

De kommende el-tog vil udlede omkring 85 procent mindre CO2 samt støje mindre, end de nuværende dieseltog

DSB's nye, eldrevne tog forventes indsat på strækningen i slutningen af 2026

Af: Redaktionen Den nye vejbro skal erstatte den eksisterende bro fra 1921, der ikke er høj nok til de kommende el-master og kørestrømsledninger.- Arbejdet med at elektrificere jernbanen er en forudsætning for, at vi kan få indsat fremtidens eltog, som både udleder mindre CO2 og støjer mindre. Derfor er vi også glade for, at vi nu kan igangsætte arbejdet her ved Skanderborgvej, som er et vigtigt skridt på vejen mod den grønne jernbane, siger Jette Aagaard, der er projektdirektør for elektrificeringsprogrammet i Banedanmark.Helt konkret begynder broarbejdet ved Skanderborgvej fredag 14. januar, hvor den nuværende bro vil blive lukket for trafik.Selve anlægsarbejdet består af flere faser. Som lokal beboer vil man givetvis i løbet af foråret kunne få øje på en flok gravemaskiner, der er i færd med at rive den eksisterende bro ned.Når alle betonresterne fra den gamle bro er blevet knust, skovlet sammen og kørt til genanvendelse, starter det egentlige arbejde med at støbe den nye, højere bro.Den nye bro, som forventes at være klar til benyttelse i januar 2023, kommer til at bestå af 960 kubikmeter beton. Ligesom den eksisterende bro vil den nye vejbro også have cykelstier i begge sider.Mens arbejdet står på, vil vejskilte sørge for at guide bilister og cyklister, der dagligt kører mellem Hørning og Stilling, ud på en 1,8 kilometer lang omkørsel, som går via Herredsvejen og Agerskovvej.I samme periode sørger Banedanmark løbende for at holde de nærmeste beboere orienteret om potentielt støjende arbejder. I enkelte tilfælde vil arbejdet også medføre ændringer i togtrafikken.- Vi har bestræbt os på at tilrettelægge arbejdet, så det forstyrrer så lidt som muligt. Det er samtidig klart, at når vi i kortere perioder skal pille den gamle bro ned eller arbejde ved sporet, så går det af sikkerhedsmæssige grunde ikke, at der kommer tog kørende, siger Jette Aagaard.Der vil derfor være enkelte weekender og nætter, hvor der i stedet køres togbusser på strækningen.