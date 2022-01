Sjællandsk virksomhed er dømt for ulovligt oplagring af PCB-holdig beton

Tirsdag 11. januar 2022 kl: 10:40

Af: Redaktionen Betonaffaldet indeholder rester af det stærkt forurenende giftstof PCB,. Derfor skulle betonaffaldet håndteres og anvendes på en sikker måde, så giften ikke kunne sprede sig. På trods af miljøgodkendelsen, påbud og flere indskærpelser fra Sorø kommune undlod virksomheden at håndtere betonaffaldet, som den skulle. Derfor endte sagen for Retten i Næstved.Virksomheden skal ifølge dommen senest 15. februar i år sørge for, at forureningen afværges. Sker det ikke, skal virksomheden betale tvangsbøder på 20.000 kr. pr. måned, indtil det er sket.



Den dømte virksomhed har nu 14 dage til at beslutte, om dommen skal ankes til Østre Landsret.





© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.