Vanvidskørsel: Ukrainsk lastbilchauffør skal i fængsel i 20 dage

Onsdag 22. december 2021 kl: 10:25

Af: Redaktionen

Da sagen tirsdag blev behandlet i Byretten i Aalborg, krævede politiets anklager bl.a.., at chaufføren blev fradømt kørekortet, udvist af Danmark og et indrejseforbud. Desuden forlangte anklageren, at lastbilen bliver konfiskeret efter reglerne om vanvidskørsel.







Den 51-årige lastbilchauffør erkendte sig skyldig. Dommen lød på 20 dages ubetinget fængsel og tre års frakendelse af kørekort. Desuden blev han udvist af Danmark og har fået fire års indrejseforbud, oplyser senioranklager Morten Sønderby, Nordjylland Politi til TV2 NORD





Den polske vognmand fik derimod lov til at beholde sin lastbil.





Morten Sønderby forklarer, at dommen har baggrund i en tidligere kendelse fra Vestre Landsret i en lignende sag. Den pågældende vognmand kunne ifølge denne dom ikke have forudset, at hans chauffør ville have brugt køretøjet til vanvidskørsel, og at en konfiskation ville have været et uforholdsmæssigt tab for vognmanden.





- Regelsættet om vanvidskørsel er enormt kompliceret og bygger på en konkret vurdering i hver enkelt sag. En ting er vanvidskørsel i egen bil - en anden er, når det sker i et køretøj, man har fået stillet til rådighed som arbejdsredskab, siger Morten Sønderby til TV2 NORD