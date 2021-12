Dansk koncern sælger ud af sine vejhjælpsaktiviteter

Fredag 10. december 2021 kl: 08:30

Frasalg i overensstemmelse med Falcks strategi



Fakta om transaktionen:

Falck har solgt sin vejhjælpsforretning i Sverige, Norge, Finland, Estland og Litauen til Gjensidige Forsikring i Norge til en pris på 1,4 milliarder svenske kroner

Gjensidige Forsikring i Norge køber Falck Redning AS (Norge), Falck Räddningskår AB (Sverige) og Falck Oy (Finland, Estland og Litauen)

Transaktionen omfatter ikke Falcks vejhjælpsforretning i Danmark

Falcks vejhjælpsforretning i Sverige, Norge, Finland, Estland og Litauen har over 260 medarbejdere og eksperter, som arbejder i callcentre, erhvervs- og vejhjælpsfunktioner og i administrative funktioner

Frasalget er betinget af godkendelse fra konkurrencemyndighederne og Falck vil derfor fortsat eje forretningen i en overgangsperiode

Af: Redaktionen Falck understreger, at transaktionen ikke omfatter Falck's vejhjælpsforretning i Danmark.Efter at have drevet vejhjælpsforretning i over 70 år i Norge og Sverige og over 25 år i Finland skifter Falck's vejhjælpsforretning i de tre lande hænder. Det norske forsikringsselskab Gjensidige overtager ejerskabet i Sverige, Norge, Finland og Baltikum, hvor Falck er førende leverandør af vejhjælp med et landsdækkende franchisenetværk sammenholdt.Falcks vejhjælpsforretning dækker alle typer køretøjer, som bruges i tilfælde af ulykker eller nedbrud og udbydes til private og offentlige kunder og erhvervskunder og dækker hele Europa. Falck har over 1.400 køretøjer i sit franchisenetværk med 370 lokationer over hele Sverige, Norge, Finland, Estland og Litauen. I 2020 besvarede Falcks vejhjælpsforretning 840.000 opkald og foretog 280.000 assistancer og transporter i de ovennævnte lande.Transaktionen er i overensstemmelse med Falcks strategi om at udvikle sig som leverandør af integrerede sundhedsydelser. I overensstemmelse med dette besluttede Falck i 2020 at frasælge forretninger med begrænset strategisk fokus - inklusive de ovennævnte nordiske vejhjælpsforretninger - for at fokusere på kerneforretningen og investere i at blive leverandør af integrerede sundhedsydelser.- Frasalget gør det muligt for Falck at investere yderligere i at blive leverandør af integrerede sundhedsydelser, som skal imødekomme folks sundhedsbehov gennem hele livet. Det er en succesfuld forretningsenhed og nogle meget kompetente medarbejdere, som vi overdrager. Det er altid trist at sige farvel til kompetente og dygtige medarbejdere, men jeg er glad for, at vi har fundet en ambitiøs ejer, som har et stærkt ønske om at investere i vejhjælpsforretningen uden for Danmark og dermed sikre yderligere udviklingsmuligheder for vores kolleger, siger Jakob Riis, der er koncernchef i Falck.Falcks danske vejhjælpsforretning er ikke en del af transaktionen, da denne er en integreret del af Falcks kerneforretning, som skal servicere sin mangeårige kundebase med nye sundhedsydelser.Frasalget er betinget af godkendelse fra konkurrencemyndighederne og det norske finanstilsyn.Falck har i dag aktiviteter i 30 lande og har omkring 27.000 medarbejdere.