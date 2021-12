Forsøg med fleksibel parkering skal give bedre plads til lastbiler

Onsdag 1. december 2021 kl: 16:09

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Der er rift om parkeringspladserne på rastepladserne langs motorvejsnettet, hvilket er en udfordring for chauffører og vognmænd, når de skal holde pauser og hvil. Repræsentanter for chaufførerne har foreslået, at kapaciteten på rastepladserne udnyttes bedre ved at lastbiler kan parkere mere fleksibelt via det, der populært kaldes ”tetrisparkering”.- Transportbranchen oplever udfordringer med at finde ledig parkering på rastepladserne hver dag, og jeg mener derfor, at vi skal lytte efter, når de kommer med et konkret forslag til at forbedre forholdene. Vejdirektoratets forsøg på rastepladsen i Merring skal gøre os klogere på, om vi kan bruge pladsen bedre, hvis vi gør som chaufførerne foreslår og laver ”tetrisparkering”, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).Vejdirektoratet har udpeget rastepladsen Merring på Motorvej E45 mellem Hedensted og Horsens, da den er kendt for at være udfordret på kapaciteten og samtidig er indrettet på samme måde, som mange andre rastepladser. Det gør erfaringerne fra forsøget mulige at overføre til lignende områder. Desuden er indretningen af rastepladsen overskuelig for brugerne af pladsen, således at risikoen for uheld minimeres.Forsøget indebærer, at parkeringsarealerne til lastbiler kan anvendes mere fleksibelt. Afmærkningen af de eksisterende parkeringsbåse vil således blive erstattet med stiplede linjer som kan ”styre” parkeringen uden at være bindende. Forsøget vil blive sat i gang 1. maj 2022 med afslutning 1. september.Uafhængigt af forsøget blev der med Infrastrukturplan 2035 afsat 50 millioner kroner til udvidelse af rastepladser langs statsvejnettet.