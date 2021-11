Producent af isolering tager initiativ til klimavenlig transport på Sjælland

Mandag 29. november 2021 kl: 09:36

Af: Redaktionen De to nye Rockwool-lastbiler med gas-motorer kørte de første sendinger isolering ud til modtagere på Sjælland midt i november. Med en daglig kørsel på 600-700 kilometer - først og fremmest i Københavnsområdet - kommer de to køretøjer til at stå for omkring 20 procent af kørslen med isolering ud til modtagere på Sjælland. Ved at udskifte to lastbiler med dieselmotorer med de to med gasmotorer, der kører på biogas, bringer de to lastbiler Rockwool Nordic længere frem med sin indsats for at skære CO2-udledningen ned.Reduktionen af CO2 fra godstransport er et konkret resultat af længere tids arbejde med at skifte til klimavenlige transportløsninger.- Vi har længe arbejdet med grøn transport, både i samarbejde med transportører og direkte med de lastvognsproducenter, der er længst fremme på området, og nu har vi besluttet at teste biogasløsningen af. På den måde bliver vi klogere og får mere erfaring, som vi så kan bruge til at udvide initiativet til at omfatte mere af vores danske og nordiske transport, siger Michael Rasmussen, der er logistikdirektør hos Rockwool Nordics.Det er ikke kun på vejtransporten, at Rockwool har taget biogas i brug som middel til at reducere CO2-udledningen. Også på de to danske fabrikker blev der i starten af 2021 skiftet til biogas i fremstillingen af stenuld. Sammen med løbende energieffektiviseringer har det reduceret Rockwool's CO2-udledning i Danmark med 70 procent i 2021 sammenlignet med 1990.- Vi ser også på, hvad vi gøre for at reducere påvirkningen, når vi transporterer vores produkter. Og her er det en udfordring at finde ud af, hvilken vej pilen peger i forhold til fremtidens klimavenlige løsninger for den tunge transport, men vi tror på, at biogas på nuværende tidspunkt er et anvendeligt alternativ, siger Michael Rasmussen.









Et strategisk samarbejde mod en grønnere fremtid

De to lastbiler drives af Frode Laursen A/S, som i knap 50 år har været Rockwool's foretrukne samarbejdspartner på transportområdet. Det lange partnerskab har igennem årene også udviklet sig til et strategisk samarbejde, hvor de to virksomheder går sammen om at tage mere miljørigtige løsninger i brug.





- Som transportør er vi nødt til hele tiden at tænke i alternative drivmidler, både i forhold til her og nu og fremtiden. Der er det en stor fordel at have en kunde, der også har stor fokus på grøn omstilling og ikke mindst er villig til at investere i det sammen med os. Vi tror på, at man får den bedste og grønneste transportforretning og ydelse ved at arbejde tæt sammen, siger Frank Wolf-Jürgensen, der er salgsdirektør hos Frode Laursen A/S.





De to nye biogasdrevne Rockwool-lastbiler skal stå for hver femte leverance af stenuldsisolering til de sjællandske kunder.





Fakta om de to lastbiler med gasmotorer:

To-akslede Iveco S-way trækkere med 460 hk gasmotorer

Rækkevidde på en fuld tank: 350-380 km

Tank: 920 liter gas komprimeret til 220 bar

Brændstof: Biogas, der primært udvindes fra gylle og andre af landbrugets restprodukter. Derved reduceres metan-udledningen både fra landbruget og fra transportsektoren. Den resterende biomasse genanvendes på markerne som gødning





