Stop fiduserne med tredjelandskørsel

Mandag 22. november 2021 kl: 12:02

Af: Jesper Christensen DTL ønsker, at chauffører, der kører tredjelandskørsel, aflønnes efter det lønniveau, som findes i de lande, hvor kørslen reelt foregår for at forebygge konkurrenceforvridning på markedetErik Østergaard peger på, at konkurrenceforvridning åbner for social dumping, skattespekulation og uetisk adfærd hos dem, som fristes af at udnytte grå zoner i lovgivningen.- Det er konkurrenceforvridende for danske vognmandsvirksomheder, der kører eksportkørsel mellem Danmark og nabolandene, at chauffører i lastbiler fra Østeuropa, der for eksempel aflønnes efter det langt lavere bulgarske eller litauiske lønniveau, udfører tredjelandskørsel i Vesteuropa, siger Erik Østergaard, som fremhæver, at det er vigtigt for DTL, at chauffører, der kører tredjelandskørsel, aflønnes efter det lønniveau, som findes i de lande, hvor kørslen reelt foregår.- Tredjelandskørsel i Vesteuropa er kendetegnet ved for eksempel at blive udført i på ture mellem Danmark, Sverige og Tyskland af chauffører i lastbiler fra Østeuropa, der eksempelvis aflønnes efter det langt lavere bulgarske eller litauiske lønniveau, siger Erik Østergaard og fortsætter:- Det var ”fidusen” ved den tredjelandskørsel, som lå bag den nok så berygtede Kurt Beier-sag i Padborg. Her var konkurrenceforvridningen toppet op med social dumping af værste skuffe.Ved et høringsnotat forud for førstebehandlingen i Folketinget peger Transportministeriet på, at såfremt tredjelandskørsel skal omfattes af omkostningsniveauet, kræver som udgangspunkt en fælles indstilling fra arbejdsmarkedets parter, som regeringen så efterfølgende skal bakke op om og få indarbejdet i regelsættet.DTL opfordrer derfor S-Regeringen og arbejdsmarkedets parter til at få arbejdet gjort færdigt i forlængelse af Kurt Beier-sagen. Folketinget vedtog på på baggrund af Kurt Beier-sagen 8. november 2018, at pålægge den daværende VLAK-Regering at lægge afgørende vægt på danske løn- og arbejdsforhold i EU-forhandlingerne om vejpakken i forbindelse med både cabotage, kombitransporter og tredjelandskørsel i Danmark.Erik Østergaard peger på, at et af de vigtigste nye elementer i EU's Vejpakke var en præcisering af, at chauffører, der udfører tredjelandskørsel, er udstationerede.Interesserede kan læse et referat fra Folketingets førstebehandling af Lovforslag L 62(Tidspunktet er angivet til 16:30 og frem, så man skal rulle et godt stykke ned på siden: