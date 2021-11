Dansk virksomhed manglede stempelmærker til cigaretter

Myndighederne styrker kontrollen



Af: Redaktionen De 15 millioner cigaretter, der var af mærket Forman, var på vej fra en afsender i Sydeuropa til en modtager i Danmark. Men da den danske modtager ikke havde købt de nødvendige stempelmærker til en værdi af 26 millioner kroner, som skal sættes på cigaretterne, så snart de ankommer til den danske virksomhed, blev cigaretterne som følge af politiets efterforskning beslaglagt af Skattestyrelsen.- Der er tale om den største beslaglæggelse, som vi har foretaget inden for de senere år. Beslaglæggelsen kunne kun lade sig gøre, fordi vi har overvåget forsendelsen i vores systemer, siden den forlod Sydeuropa. Så da Syd og Sønderjyllands Politi kontaktede os og sagde, at de havde stoppet lastbilen, var vi ude og beslaglægge hele forsendelsen, siger Anne Sofie Hedemann, der er underdirektør i Skattestyrelsen.Den rekordstore beslaglæggelse var resultatet af et effektivt myndighedssamarbejde mellem Skattestyrelsen, Toldstyrelsen og politiets enheder; UKA Øst i Rødbyhavn og UKA Vest i Padborg, der hører under Syd og Sønderjyllands Politi.- Det rekordstore beslag er et godt eksempel på, hvilken effekt det har, når myndighederne arbejder tæt sammen og deler viden og efterretninger for at imødegå ulovlig indførsel af cigaretter, påpeger politiinspektør Brian Fussing fra UKA Vest, der fysisk hører hjemme i Padborg.I den konkrete sag vidste Skattestyrelsen, at de 15 millioner cigaretter var på vej fra Sydeuropa til en modtager i Danmark. Oplysningerne fremgik af det fælleseuropæiske EMCS-system (Excise Movement and Control System). I EMCS-systemet angiver europæiske virksomheder forsendelser til andre europæiske virksomheder af tobak, øl, vin spiritus og mineralolieprodukter, der endnu ikke er betalt afgifter af. Systemet sikrer, at europæiske skattemyndigheder i realtid kan følge forsendelser af højt beskattede varer, så der kan sikres en effektiv kontrol.Skattestyrelsen kan så sammenholde oplysningerne i systemerne med de øvrige oplysninger, som Skattestyrelsen har. I den konkrete sag havde den danske virksomhed ikke købt de nødvendige stempelmærker til en værdi af 26 millioner kroner, som skal sættes på cigaretterne, så snart de ankommer til den danske virksomhed. Skattestyrelsen bad derfor politiet om at stoppe lastbilen, når den krydsede grænsen.- Når vi kan beslaglægge et så stort parti cigaretter, så er det blandt andet fordi, vi arbejder intelligent og målretter kontrollen efter hvor, der ikke er betalt de nødvendige afgifter. I det arbejde bruger vi de mange oplysninger, vi har om virksomhederne. Den målrettede kontrol kan opleves i alle led af kæden. Det vil sige både over for importører, der ikke har betalt afgifter, men også i detail-ledet, siger Anne Sofie Hedemann fra Skattestyrelsen.Også i politiet er der øget fokus på ulovlig indførsel af cigaretter ved grænsen.- Vores analyser og efterforskninger peger på, at når afgifterne på cigaretter stiger, forsøger man at tjene penge ved ulovlige indførsler og smuglinger. Derfor har vi også i et stykke tid haft øget fokus på området, siger Brian Fussing fra UKA Vest,Inden UKA Vest kan afslutte efterforskningen, skal medarbejdere hos Skattestyrelsen færdiggøre deres del af sagsbehandlingen.