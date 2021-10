Vinduesproducent i Thy har fået to city-gardintrailere til vinduestransport

Fredag 29. oktober 2021 kl: 11:54

Længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Fast tag med presenning

Zepro-lift med en kapacitet på 2.500 kg med 2.000 mm liftplade monteret i bagenden

Lukket kasse bagerst i højre side til liftkontakt

Bunden udført i 28 mm hårdttræsplanker med stålplade over Tridec-drejesystemet

9 stk. skydestolper med bræddeholdere i højre side

3 stk. skydestolper med bræddeholdere i venstre side

Af: Redaktionen Om de nye to-akslede Kel-Berg city gardintrailere:Chassisopbygning:Gardinopbygning:Trailerne er leveret med to 10-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og automatisk hæve-/sænkeventil og med lift på første aksel. Bagerste aksel har Tridec-tvangsstyring med stang-system. Trailerne er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 38.000 kg.De nye city gardintrailere er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Idealcombi A/S blev grundlagt i 1973, hvor de første vinduer blev produceret i forældrenes lade i Thy. I dag er Idealcombi A/S et af de største vinduesfirmaer med produktion i Danmark. Idealcombi A/S beskæftiger ca. 550 medarbejdere i Hurup, Aarhus, København og England.