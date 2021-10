Prissammenligningsskilte bliver forsinkede i ankomst

Mandag 25. oktober 2021 kl: 13:51

Af: Redaktionen Færdselsstyrelsen oplyser, at forsinkelsen betyder, at der nu er sat en ny frist til 20. januar 2022 for opsætningen af prissammenligningsskiltene, mens data til generering af oplysningerne til skiltene skal være indberettet senest 5. januar 2022.I den kommende periode vil Færdselsstyrelsen undersøge årsagerne til det begrænsede datagrundlag og i den forbindelse kontakte relevante aktører.Prissammenligningsskilte, der skal gøre prisen på drivmidler mere gennemsigtig, er baseret på en bekendtgørelse om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for fossile brændstoffer og alternative drivmidler med videre. Bekendtgørelsen implementerer bestemmelser i et direktiv fra EU-Parlamentets og EU's Ministerråds om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer og er udstedt med hjemmel i lov om ændring af lov om infrastruktur for alternative drivmidler.Bekendtgørelsen fastsætter, at der på et bredt udsnit af offentligt tilgængelige tankstationer og på offentligt tilgængelige ladestandere til opladning af elektriske køretøjer skal opsættes et prissammenligningsskilt, der viser gennemsnitlige priser for udvalgte fossile brændstoffer og alternative drivmidler pr. 100 km for udvalgte bilsegmenter.I Færdselsstyrelsens vejledning til bekendtgørelsen beskrives de nærmere krav til opsætning af prissammenligningsskiltene og videregivelse af prisdata til brug for beregningerne bag prissammenligningsskiltene.Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. juni 2021.