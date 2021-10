Den nye Storstrømsbro har fået fod på bunden

Tirsdag 19. oktober 2021 kl: 01:00

Uhyre stor koncentration

Længde – 42 meter

Højde – 22,7 meter

Bredde – 34 meter

Primære materialer - 4.500 kubikmeter armeret beton

Placering - Fundamentet skal stå på 18,9 meters dybde

Navn - BOA Barge 34

Kommer fra Norge

Færdigbygget 2011

Længde – 140 meter

Bredde - 36 meter

Højde – 8,54 meter

Rummer 27 ballasttanke

Ballasttankene kan rumme 27.750 kubikmeter vand

Den ny Storstrømsbro bliver ca. 4 km lang og vil være Danmarks tredjestørste bro efter Øresundsbroen og Storebæltsbroen. Broen får elektrificeret jernbane i to spor anlagt til 200 km/t og en tosporet landevej til 80 km/t. Desuden får broen en gang- og cykelsti. Broen forventes at være klar til biltrafikken i 2024 og jernbanetrafikken i 2026. Det er det italienske joint venture, SBJV, der bygger broen for den danske stat

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Fundamentet skal placeres i midten af linjeføringen på den kommende bro, og det er ifølge Niels Gottlieb, der er projektchef i Vejdirektoratet, en af de største milepæle på projektet.- Vi har ventet en god uges tid på dette moment, så det var godt endelig at se prammen forlade kajen og begynde rejsen mod det sted fundamentet skal sænkes, siger Niels Gottlieb.Klokken cirka 8.00 begyndte fire slæbebåde at trække prammen - som fundamentet står på - ud af Vordingborg Havn og omkring syv timer senere nåede fundamentet sit første stop på rejsen. På 21 meters havdybde blev prammen forankret til fire tunge ankerblokke på havbunden.Næste led i operationen er at prammen fylder sine ballasttanke med vand, sænker sig og frigør fundamentet fra prammen. Derefter fører slæbebåde fundamentet ud til sænkningsstedet.- Mandskabet arbejder under uhyre stor koncentration, fordi både vind og vejr påvirker processen, men går det som planen ser ud nu, vil fundamentet blive gjort fri af prammen mandag - og tirsdag kan vi så afslutte sænkningen, siger projektchef Niels Gottlieb.Fakta om pylonfundamentet: Vægt - 12.000 tonsFakta om prammen:Fakta om Storstrømsbroen: