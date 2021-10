CFO-en er rullet ind fra Rumænien

Torsdag 14. oktober 2021 kl: 21:04

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Ionela Linca overtager stillingen som CFO efter Niels Ryge Andersson, der efter eget ønske har søgt nye udfordringer i Volvo Group.Lastbilbranchen er ikke ny for Ionela Linca. Hun har siddet i en tilsvarende stilling som CFO hos Volvo Trucks i Rumænien siden 2016. Forud for det, var hun ansat otte år i den hollandske bryggerikoncern Heineken, hvor hun har siddet i flere ledende stillinger indenfor økonomi og supply chain.Ionela Linca er nu bosiddende i København sammen med sin mand.- Vi er glade for at byde Ionela Linca velkommen til Volvo Danmark A/S, hvor hun bliver en del af ledelsen. Hun er en forretningsorienteret leder, som har stor erfaring med at drive og udvikle et finansteam. Volvo investerer massivt i en bæredygtig fremtid for transportbranchen, og tilbyder en bred vifte af miljøvenlige transportløsninger. Vi står over for en vigtig opgave, hvilket også stiller høje krav til finansfunktionens samarbejde med forretningen, siger administrerende direktør Peter Ericson.