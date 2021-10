Vaks buspassager fulgte efter hærværksmand

Onsdag 13. oktober 2021 kl: 15:02

Af: Redaktionen Den 52-årige mand fulgte efter manden, mens han ringede til politiet. Han mistede ham dog af syne og steg i stedet på en bus. Da bussen var nået til Viby Torv fik den 52-årige mand dog igen øje på manden, og han steg af bussen og fulgte efter ham, mens han fik kontakt til den patrulje, der var sat på opgaven. Manden gik ind i en opgang, og den 52-årige mand ventede herefter på stedet, indtil politiet ankom.Da betjentene gik ind i opgangen, stod der en mand med en joint i hånden, der passede på signalementet. Manden oplyste selv, at han havde smadret to busskure ved Park Allé/Banegårdsgade. Den 38-årige mand blev derfor anholdt og sigtet for to forhold af hærværk samt for besiddelse af narkotika, da han også blev fundet i besiddelse af en klump hash.