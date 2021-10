Havnekonference sætter fokus på vækst og arbejdspladser

Onsdag 6. oktober 2021 kl: 13:35

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Investeringer er grundlaget for alle aktiviteter, for vækst og arbejdspladser, siger direktør for Danske Havne, Tine Kirk, og fortsætter:- Det gælder ikke mindst på havne, hvor både havne og havnevirksomheder typisk er afhængige af meget store investeringer. Det betyder også, at havnebranchen er særligt afhængig af de langsigtede rammevilkår. Og når det samtidig er svært at navigere i den kortsigtede økonomiske udvikling, så bliver det rigtig udfordrende.Derfor vil årets havnekonference sætte fokus på investeringer.- Vi vil forsøge at skabe et overblik over både de kortsigtede og de langsigtede rammer for investeringerne, siger Jakob Svane, der er sekretariatschef for Danske Shipping- og Havnevirksomheder.- Jo bedre, vi som branche er til at tale om udfordringerne, jo bedre kan vi også forholde os til dem i den enkelte havn eller virksomhed, siger han videre og fremhæver, at han konferencen skal finde sted i Pakhuset på Kolding Havn, hvor man er helt tæt på havnevirksomheder med store investeringer, og hvor rammevilkårene er særligt udfordrede på grund af kommunens ønsker om byudvikling af havnen.Det fulde program for havnekonferencen og tilmelding findes