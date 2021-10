Danmark har underskrevet en maritim samarbejdsaftale med Kenya.

Af: Redaktionen Erhvervsminister Simon Kollerup (S) har underskrevet en samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) på søfartsområdet med Kenyas transportminister, James Wainaina Macharia. Den skal styrke de to landes samarbejde på søfartsområdet.- Dansk søfart er en af vores styrkepositioner, og vi vil derfor uden tvivl kunne samarbejde med Kenya om at gøre den maritime sektor mere sikker, effektiv og grøn, siger erhvervsminister Simon Kollerup og fortsætter:- Fra dansk side kan vi bidrage med både viden og erfaring på søfartsområdet, mens Kenya er en økonomi med betydeligt vækstpotentiale blandt andet i den maritime sektor. Jeg glæder mig derfor over, at vi nu kan underskrive aftalen, som kan også åbne nye samarbejds- og forretningsmuligheder mellem vores lande,Samarbejdsaftalen er derudover et første skridt mod at etablere et myndighedssamarbejde, som Danmark arbejder på at få i stand med Kenya.Mombassa er Kenya's næststørste by og største havneby. Mombassa har jernbaneforbindelse til Kenya's hovedstads Nairobi og videre til Uganda. Der bor omkring 3,6 millioner mennesker i storbyområdet Mombassa.