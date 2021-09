Årets Varebil 2022 er fransk

Tirsdag 28. september 2021 kl: 09:56

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen På tredjepladsen kom den nye Volkswagen Caddy, som opnåede 33 point foran Toyota Hilux, der fik 26 point og den elektriske Aiways U5, der er en ombygget personbil, som fik 22 point.Udenfor de nævnte, nominerede køretøjer deltog Ford Mustang Mach-E, Maxus e-Deliver 9, Isuzu D-Max, Peugeot e-Boxer og Land Rover Discovery Hard Top (fabriksbygget pick-up).Den nye Kangoo byder på flere nyskabelser - blandt andet med Easy Side Access, der gør det nemmere at laste bilen fra siden. Ved at fjerne midterstolpen har Kangoo Van fået den største sideåbning på markedet. Åbningen er 1.466 mm og dermed dobbelt så bred som i forgængere.Den nye Kangoo fåes i en lang række varianter - eksempelvis i to længder, hvilket betyder at man har et lastrum, der kan variere fra 3.3 til 3.9 kubikmeter i standardlængden og fra 4.2 – 4.9 kubikmeter i den lange version.Udover diesel med og uden automatgear, kommer Kangoo efter nytår i en elektrisk version med 42 kWh batteri. En værdig efterfølger til den Kangoo EV, der siden 2011 er blevet solgt i over 50.000 eksemplarer.Teknisk set er den nye Kangoo også nyskabende. Den fåes blandt andet med Easy Link multimediesystem, der indeholder helt nye funktioner. Blandt andet Permanent Rear View digitalt bakspejl. Derudover er der også Trailer Swing Assist, Breake Stability Control og AEBS - Advanced Emergency Breaking.- Jeg er både stolt og glad for, at de Danske Motorjournalister valgte Renault Kangoo i det stærke felt. Renaults varebiler har altid haft brugerne og deres behov i fokus. Med den nye Kangoo flytter vi med nyskabelsen Easy Side Access, grænsen for hvor praktisk en lille varebil faktisk kan blive, siger kommunikationschef Søren Hyltoft fra Renault Danmark og fortsætter:- Samtidig tilbyder vi den både med diesel og benzin, og i 2022 kommer den som el. Så jeg synes, det er en meget komplet lille varevogn, og jeg synes det er helt fortjent, at Renault Kangoo løber med titlen.