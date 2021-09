Entreprenør har taget ny opbygning med kran i brug

Fredag 24. september 2021 kl: 13:29

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Kranen er en Hiab X-HIPro 302 EP-5 XSD leveret i den klassiske sorte farve og udstyret med to ekstra ventilsektioner til brug ved grab-kørsel. Kranen, der har radiostyrede støtteben som betjenes direkte fra fjernstyringen, er monteret med hydrauliske multilåse, så den kan tages af og på alt efter behov.Bag kranen på forvognen, der er forberedt til kørsel med påhængsvogn, er der monteret et Sawo CLF432S-3W wirehejs.Sawo i Holstebro har også leveret en ny Nopa KTH240-hejseladskærre, som kan kobles til forvognen. Den tre-akslede kærre, der ligesom forvognen er opbygget med et Sawo CLF432S-3W trevejs wirehejs, har en chassislængde på 5.150 mm og har lift på første og tredie aksel.