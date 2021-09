Dagligvarerne kommer med elektriske biler

Onsdag 22. september 2021 kl: 08:26

Coop.dk Mad vil fremover levere flere og flere dagligvarer med el-varebiler.

Af: Redaktionen Coop har også fokus på de større lastbiler. Her er en el-lastbil, somden var at se på transportmessen i Herning i sidste uge.Med en flåde på 23 el-varebiler vil Coop.dk levere dagligvarer til mange kunder i København - og store dele af Sjælland - med mindre klimabelastning. mere klimavenligt.Coop fik de første syv biler i marts i år, og reaktionerne fra kunderne, og fra chaufførerne, der kører dem, har været entydigt positive.- Coop har sat sig som mål at være den mest ambitiøse dagligvarevirksomhed med hensyn til klimaet. Målet er, at CO2 udledningen være reduceret med 75 procent i 2025 i forhold til 2018. I 2030 skal Coop's drift være klimapositiv. El-varebilerne er et blandt mange midler for at nå denne målsætning," siger administrerende direktør i Coop, Kræn Østergård Nielsen.Det langsigtede mål er, at alle dagligvarer fra Coop.dk Mad skal køres ud med el-biler.- Lige som Coop er den mest ansvarlige dagligvarevirksomhed i de fysiske butikker, skal vi naturligvis også være det i den digitale verden. Derfor vil vi gøre en ekstra indsats for mere klimavenlig distribution, siger kommerciel direktør Lars Rasmussen, Coop.dk.De elektriske varebiler, som Coop har taget i brug, er leveret af Semler. Ordren fra Coop er den hidtil største som leverandøren har fået på el-drevne varebiler.Coop.dk MAD har det seneste halvandet år fordoblet antallet af kunder og omsætning. I det første halvår af 2021 har salget været cirka 70 procent større end i de tilsvarende måneder sidste år, hvor corona-krisen skabte stor stigning i salget.Fra årsskiftet opruster Coop yderligere med egne chauffører og biler efter, at Coop.dk Mad som den første online-dagligvarevirksomhed tidligere i år indgik chaufføroverenskomst med 3F for at sikre ordnede forhold for chaufførerne.Coop.dk Mad leverer direkte til døren over hele Danmark.