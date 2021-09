Østjysk havn med færgeforbindelse kommer i stødet

Mandag 20. september 2021 kl: 15:18

Af: Redaktionen Ladestationen, der ligger på Vandvejen på Aarhus Havn, er en af en lang række ladestationer, som OK er i gang med at etablere i et landsdækkende net, så elbilejerne får bedre adgang til at oplade deres bil hjemme, på jobbet og på farten. Den nye lynladestation bliver tilgængelig for alle og kræver ikke et abonnement, eller at man bliver oprettet som kunde hos OK. Det kræver blot, at man henter OK´s app.I første omgang åbnes to standere på den nye lynladestation, som hver har en kapacitet på op til 175 kW og ét ladepunkt. OK har gjort plads til, at der hurtigt kan etableres yderligere fire lynladestandere på Vandvejen i takt med, at efterspørgslen stiger.Lynladestanderne lader med en effekt på op til 175 KW, og hver stander har ét ladepunkt. Alt efter kapacitet på bilens batteri kan man lade sin elbil til ca. 100 km kørsel på fem minutter.