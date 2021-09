Færgerederierne har valgt ny formand

Mandag 20. september 2021 kl: 10:34

Formand: Administrerende direktør Carsten Jensen, Molslinjen A/S

Næstformand: Administrerende direktør Carsten Nørland, Scandlines Danmark

Bestyrelsesmedlem: Administrerende direktør Kristian Durhuus, ForSea

Af: Redaktionen Carsten Jensen overtager posten som formand for Færgerederierne fra Søren Poulsgaard Jensen, som efter eget valg har forladt Scandlines og dermed posten som formand i Færgerederierne. Carsten Nørland, der nyligt tiltrådte som administrerende direktør i Scandlines, indtræder i bestyrelsen og bliver ny næstformand.Endelig fortsætter ForSeas administrerende direktør, Kristian Durhuus, som medlem af bestyrelsen.- Færgerne binder landet sammen og er en uundværlig del af vores infrastruktur i Danmark. Jeg er enormt glad for at få lov til at tage roret i Færgerederierne og dermed i endnu højere grad være med til at præge fremtiden for dansk færgefart, siger Carsten Jensen, der takkede Søren Poulsgaard for hans store arbejde som formand for Færgerederierne og ønskede ham god vind på hans videre færd.Carsten Jensen benyttede anledningen til at fremhæve, at corona har sat sine spor det seneste år.- Selvom flere af os har haft en god sommer med mange gæster, tør jeg godt sige, vi alle glæder os til, at verden bliver endnu mere normal, og færgerne igen fyldes helt af rejsende og pendlere. Jeg håber vi ser frem mod et år uden restriktioner og med teknologiske landvindinger, der kan bringe os endnu tættere på en klimaneutral fremtid,sagde han.Efter generalforsamling ser Færgerederiernes bestyrelse således ud: