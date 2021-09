Transportorganisation overvejer at gå videre med sagen

EU-KOMMISSIONENS AFGØRELSE OM KAPITALOVERFØRSEL TIL POSTKONCERN:

Fredag 10. september 2021 kl: 19:13

Af: Redaktionen - Vi er gået efter at få fuld vished for, at statsstøtten til Post Danmark ikke bidrager til at udkonkurrere de private vognmænd. Vi har nu fået klarhed over, at statsstøtten til Post Danmark ikke var lovlig. Det har været vores påstand hele vejen igennem, og vi er glade for at vi nu igen har taget et stort skridt i forhold til at få underkendt og forhindret den konkurrenceforvridende statsstøtte til Post Danmark, siger Carina Christensen, der er administrerende direktør hos ITD og tidligere transportminister i en af 00'ernes VK-Regeringer- Det har været et langt og sejt træk at få overbevist myndighederne om, at den statsstøtte, der gennem årene er blevet givet til PostNord, er helt og aldeles urimelig i forhold til alle de private aktører, der konkurrerer på markedet. Det er derfor med stor glæde, at vi i dag har modtaget EU-Kommissionens afgørelse, sigwr hun videre.Margrethe Vestager, som er EU-kommissær med ansvar for konkurrencepolitikken, har i forbindelse med afgørelsen fremhævet, at den er med til at sikre lige konkurrencevilkår på det danske og det svenske marked for posttjenester.- Jeg er glad for, at konkurrencekommissæren er enig med ITD i, at der er behov for at sikre fair og lige konkurrence mellem de forskellige udbydere på markedet. Jeg er desuden yderst tilfreds med, at vores vedholdende arbejde med at klage over den forskelsbehandling, der har fundet sted, har båret frugt. Vi har lagt massivt pres på EU-Kommissionen i sagen om ulovlig statsstøtte til Post Danmark, og derfor glæder det mig på vores medlemmers vegne, at det har virket, siger Carina Christensen, der ærgrer sig over, at det er nødvendigt med klager og retssager.Afgørelse fra EU-Kommissionen kan ankes, og ITD overvejer at gå videre med sagen, da den oprindelige klage fra ITD omfattede et beløb i nærheden af 3 milliarder kroner.- Vi undrer os stadig over, at det resterende beløb kan godkendes som lovlig støtte. Vi har derfor bedt vores advokat granske afgørelsen og se, om den danner grundlag for yderligere tiltag fra vores side, siger Carina Christensen.









© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.