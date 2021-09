Shipping-firma fra Middelfart skal håndtere ro/ro-gods i Køge

Fredag 10. september 2021 kl: 15:29

Af: Redaktionen - Med denne rute sikrer vi kunderne en overordentlig god forbindelse til Klaipeda, som er et vigtigt knudepunkt for baltisk transport. At vi samtidig flytter anløbshavn til Køge gør distributionsmulighederne på især Sjælland langt smidigere, siger administrerende direktør i SDK Shipping Lars Jespersen.Skibene vil anløbe Køge Havn fire gange om ugen med to ugentlige afgange til Klaipeda og vil lægge til i Køge både på vej ud og på vej hjem.Lars Jespersen understreger, at den nye rute giver endnu større muligheder for at skræddersy lagerløsninger til især vejrfølsomt gods som madvarer, elektronik og byggematerialer.- I Køge Havn har vi en nybygget terminalløsning, som optimalt kan kombinere varetransport mellem lastbil, tog og skib. Sammenholdt med dokumenterede processer, avancerede IT-systemer og bevidsthed om kvalitet gør det os i stand til at tilbyde fleksible løsninger for alle i hele værdikæden, siger han videre.SDK Shipping har gennem mange år håndteret gods, trailere og MaFi-enheder på blandt andet Køge Havn og Fredericia havn. Desuden tilbyder SDK Shipping omlastning af trailere, mellemlagring og egentlige logistik-løsninger, lagerbygninger og transitlager på og nær Køge Havn.- Vores samarbejde med SDK Shipping går mange år tilbage, og derfor var de en naturlig partner for os. At vi samtidig kan omlægge ruten, så kunderne får bedre adgang til motorvej E20/E47 er en god helhedsløsning, der tilgodeser både kunder og miljø, siger Anders Refsgaard, der er Vice President i DFDS.