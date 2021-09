Øst-vest-forbindelse bliver løbet over

Torsdag 9. september 2021 kl: 10:30

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Motionsløbet afvikles på broens to østgående spor med start i Halsskov og mål i Nyborg. Under løbet vil der være dobbeltrettet trafik i de vestgående spor i retning mod Fyn/Jylland, og vejens status ændres fra motorvej til almindelige landevej med hastighed på 80 km/t.Trafikomlægning sker fra klokken 14.30 og frem til klokken 20, hvor trafikken forventes at være omlagt til normaltrafik igen.Vejdirektoratet oplyser, at der vil være kortvarig ventetid under omlægning til dobbeltrettet trafik, da broen lukkes helt for biltrafik i ca. 20 minutter, mens trafikken omlægges.