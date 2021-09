Universitet har skift ud på kran-plads

Onsdag 8. september 2021 kl: 11:29

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Den nye kran er en Hiab X-Duo 068 DS-1-kran med et TC1-spil. Kranen, der har et enkelt hydraulisk udskud, erstatter en 56 år gammel Hiab 173 kran årgang 1965 og skal bruges på stationært et sted på Københavns Universitet.Den nye kran er blevet monteret på den gamle krans plads.