Færgernes kurs mod fremtiden går via et "tilbagepunkt"

Onsdag 8. september 2021 kl: 10:44

Af: Redaktionen

På de fleste af Molslinjens ruter endte sommeren med at blive bedre end sommeren 2019, og dermed er rederiet helt oppe i omdrejninger igen efter corona.









Scandlines med ruter til Tyskland har for personbiler og passagerer endnu ikke nået samme niveau som før coronakrisen, og sommeren kan ikke måle sig med sommeren 2019. Den er dog markant bedre end sommeren sidste år. Lastbilerne har også fyldt godt op på færgerne i år, og sommeren har været langt bedre end i både 2020 og 2019.









ForSea, som sejler Helsingør-Helsingborg, nærmer sig niveauet fra sommeren 2019, når man ser på aktiviteten fra Danmark til Sverige, mens der den anden vej kun har været cirka halvt så mange rejsende som for to år siden.









- Det er svært at tegne et entydigt billede af færgernes sommer. Men generelt kan man sige, at indenrigsfærgerne har haft en virkelig god sommer med mange udsolgte afgange, mens færgerne til Tyskland og Sverige klarede sig bedre end sidste år, men ikke så godt som før corona for to år siden. Så der er fremgang mange steder, og vi nærmer os noget, der minder om tiden før corona, siger Jacob K. Clasen, der er viceadministrerende direktør i Danske Rederier.









De fyldte færger herhjemme og de positive takter fra færgerne mod Sverige og Tyskland gælder ikke Norgesfærgerne. DFDS og Fjordline ligger stadig langt under normalt sommerniveau og har været og er fortsat udfordret af norske indrejserestriktioner og karantæneregler.









- Norge er et smertensbarn for os. Det er fortsat besværligt at rejse i Norge for udenlandske gæster, og det kan aflæses meget tydeligt i trafiktallene hos DFDS og Fjordline. Det er frustrerende, for det virker til at rejselysten generelt har været stor, men det har været for besværligt at holde ferie i Norge, og det har holdt mange væk. Vi kan kun håbe på, at adgangen til Norge bliver nemmere, så vi kan få fyldt disse færger også, siger Jacob K. Clasen.









Ud over de to nævnte rederier med norgesfærger sejler det norske rederi Colorline også mellem Norge og Danmark.

