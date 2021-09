Passagererne var tilfredse med bornholmerfærgerne

Onsdag 8. september 2021 kl: 10:30

Af: Redaktionen Forbedringen ses på fire ud af fem kategorier i forhold til tilsvarende måling for højsæson 2020. Der er sket et lille fald på to kategorier i forhold til den seneste måling for lavsæson 2021, mens de resterende tre kategorier er forblevet på samme niveau.- Færgerne til og fra Bornholm er afgørende for bornholmerne og for turisterne. Igen i år har rigtig mange holdt ferie i Danmark, og her er Bornholm et meget populært valg. Derfor er det også glædeligt, at målingen viser en stor tilfredshed med rejsen, for det er et klart politisk krav, at turen til Bornholm skal være en god oplevelse, siger transportminister Benny Engelbrecht.Målingen viser, at Molslinjen A/S ligger på bodstrin nul ud af fem på alle målte kategorier.