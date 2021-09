Nye brændstoffer og sikker transport i skibsfarten er på dagsordenen

Tirsdag 7. september 2021 kl: 11:00

Det gælder særligt de nye brændstoffer, der skal bære i skibsfarten frem mod CO2-neutralitet og øget sikkerhed for skibe, der transporterer farligt gods.Derfor kommer Danmark til spille en aktiv rolle i arbejdet med at ændre IGF-koden, der er den kode, som skal sikre skibe, der bruger gas eller andre brændstoffer med lavt flammepunkt. Målet er at færdiggøre de foreløbige retningslinjer for brændselscelleanlæg i skibe.







Desuden vil Danmark støtte den løbende udvikling af IMDG-koden. Et af de primære fokuspunkter vil være de indledende diskussioner om ikke-deklaration og forkert deklaration af farligt gods i overensstemmelse med IMDG-koden.











