Den sidste del af 1.200 meter nye havnekajer ligger klar ved Køge Bugt

Mandag 6. september 2021 kl: 16:00

Moderne anlæg, høj sikkerhed

Fakta om den nye kaj:

Kajen er udstyret med lys, el og vand

Fortøjningsanlægget har plads til skibe op til 200 meter lange og 30 meter brede

Vanddybden ved kajerne er 8,50 meter

Langs kanterne hænger dæk fra dumpere, som skibene kan ligge op imod, og der er orange redningsstiger for hver 50 meter

Belægningen på kajanlægget består af 9 cm betonsten, 3 cm brolægningsgrus, 30 cm granitskærver og 28,50 cm bundsikring. Kajanlægget kan tåle store belastninger

Kajerne kan klare en vægt på 4 tons per kvadratmeter

Kajen er 200 meter lang og hele kajgaden på Kaj 49 til Kaj 59 er 1.200 meter lang

Totalt har Køge Havn nu indviet 2.200 meter nye kajer i den nye havn

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Skibe på op til 200 meter i længden, 30 meter i bredden og otte en halv meter i dybden vil fremover kunne lægge til den nye Kaj 49 i Køges Nordhavn. Åbningen af den nye kaj betyder, at Køge Havn nu er færdig med den årelange udbygning af Køges havnefaciliteter.- Det er utroligt tilfredsstillende, at vi nu er nået i mål med de nye kajstrækninger. Efter at Søndre Havn er overgået til Køge Kysts boligbyggerier, har vi haft stor mangel på kajpladser i Køge Havn. Oveni trænger mange af de gamle kajer til renovering. Med det nye kajanlæg tilbyder vi erhvervskunderne i havnen et moderne anlæg med en meget høj sikkerhed, siger Køge Havns bestyrelsesformand, Kim Lindsø.Direktør for Køge Havn, Thomas Elm Kampmann, fremhæver, at havnen med åbningen af den nye kaj har taget det sidste skridt frem mod at realisere Køge Havns målsætning om at fordoble omsætningen på havnen en overskuelig årrække.- Nu kan vi modtage skibe, som er dobbelt så store som hidtil og bliver dermed en endnu stærkere samarbejdspartner for de mange lokale virksomheder i byen og oplandet, som vi betjener hver dag”, siger Thomas Elm Kampmann.Køge Havn er blandt Danmarks 10 største havne og omsætter hvert år 2 millioner ton gods. Udvidelsen af havnen er det største anlægsprojekt i Køges historie og har kostet over en milliard kroner. Udvidelsen har været i gang siden 2007 og står nu færdig.Indvielsen finder sted fredag 10. september klokken 11.15 på kajen med indvielsestale af borgmester Marie Stærke (S).