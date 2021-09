Toldere har fundet millioner af ulovlige cigaretter i første halvdel af 2021

Fredag 3. september 2021 kl: 09:59

Toldstyrelsen kontrollerer ved alle Danmarks grænser og kontrollerer varer på vej til både private og virksomheder

Når varer udtages til kontrol, sker det som stikprøver eller baseret på en risikovurdering

Oplysninger fra andre toldmyndigheder og danske myndigheder er med til at danne udgangspunktet for de konkrete risikovurderinger

Scannere og toldhunde indgår i arbejdet med at udvælge og kontrollere varer





Af: Redaktionen - Sidste år tilbageholdt vi en stor mængde ulovlige cigaretter, og det billede fortsætter her i første halvdel af 2021. I toldkontrollen ser vi, at der på tobaksområdet jævnligt snydes med afgifterne, så derfor er det et område, som vi har særligt fokus på, siger kontroldirektør i Toldstyrelsen, Michael Lund.I første halvår 2021 har Toldstyrelsen registreret 309 sager. Den samlede mængde af de mange millioner tilbageholdte cigaretter skønnes at svare til et unddraget beløb på 18 millioner kroner i told, moms og afgifter, hvis cigaretterne skulle indføres lovligt i Danmark. I 2020 registrerede Toldstyrelsen knap 700 sager på tobaksområdet, der også tæller ulovlig indførsel af vandpibetobak, cerutter, cigarer mm.