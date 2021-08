Mangel på arbejdskraft er sat på dagsordenen

Tirsdag 31. august 2021 kl: 13:38

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den danske økonomi er i fremgang - og det er gået hurtigt fremad med beskæftigelsen de seneste måneder, efter at samfundsaktiviteterne generelt er gået i gang efter corona-tidens neddroslinger. Alene i juni steg beskæftigelsen med 25.000, og beskæftigelsen er cirka tilbage på samme niveau som før coronakrisen.Aktuelt har mange virksomheder vanskeligt ved at rekruttere medarbejdere, og en del brancher rapporterer, at det er svært at få besat ledige stillinger. Den problemstilling skal arbejdsmarkedets parter, KL og S-Regeringen drøfte og se, om de kan finde en løsning på.Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S) fremhæver, at vi i Danmark har håndteret coronakrisen ved at stå sammen.- Derfor har vi økonomisk klaret os meget bedre igennem krisen, end vi havde turde håbe på. Vi står nu i en situation, hvor beskæftigelsen er på sit højeste, og visse steder er der nu mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det gør desværre, at nogle virksomheder går glip af ordrer. Det har vi som samfund ikke råd til, påpeger Peter Hummelgaard og fortsætter:- Derfor tager regeringen nu initiativ til trepartsdrøftelser med arbejdsmarkedets parter om manglen på arbejdskraft. Det er min og regeringens klare ambition, at vi hurtigt i fælleskab kan finde løsninger. Vi har en enestående chance for at få de sidste med og ud i beskæftigelse, så virksomhederne kan få opfyldt deres behov.Peter Hummelgaard peger på, at hvis vi skal have de sidste med, kræver det, at alle lægger en ekstraordinær indsats.- Det gælder også jobcentrene, så der kan laves et hurtigt og effektivt match mellem de ledige og virksomhedernes behov. Derfor er KL også inviteret med til drøftelserne, understreger Peter Hummelgaard.