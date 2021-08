Tysk bilkoncern lancerer ny udgave af varebil

Torsdag 26. august 2021 kl: 15:53

Elektrisk Citan allerede i 2022



© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Mercedes-Benz Citan er den mindste model i rækken af varebiler fra Mercedes-Benz, og kombinationen af et kompakt ydre, stor rummelighed og fleksibilitet har gjort modellen populær hos små og store erhvervsdrivende.- Verdenspremieren af den ny Mercedes-Benz Citan repræsenterer en vigtig milepæl for Mercedes-Benz, for med et nyt, markant design, endnu større rummelighed og fleksibilitet samt et højt udstyrsniveau, der lægger sig op ad det, vi kender fra Mercedes-Benz’ personbiler, placerer den nye Citan sig i forrest i kompaktsegmentet, siger salgschef hos Mercedes-Benz Vans i Danmark, Louise Klink Raaschou.Designmæssigt lægger den nye Mercedes-Benz Citansig op af både Vito og Sprinter - inde såvel som ude.Den ny Citan fås i to forskellige størrelser. Den mindste version, der har 2.716 mm mellem for- og bagaksel, har et varerum, der afhængig af udgave kan rumme op 2,9 kubikmeter. Takket være den fleksible skillevæg, der gør det muligt at inddrage passagersædet som en del af varerummet, kan opbevaringspladsen forlænges op til 3,05 meter. Citan må derudover trække op til 1,5 ton og fås desuden med skydedøre på begge sider, ligesom det er muligt at vælge mellem top- eller sidehængslede bagdøre.I anden halvdel af 2022 lancerer Mercedes-Benz en batteri-elektrisk udgave - eCitan - med en forventet rækkevidde på op til 285 kilometer på en opladning efter WLTP-normen. Den fuldelektriske variant leverer samme rummelighed, som de konventionelle modeller og fås desuden med mulighed for træk. Det vil blive muligt at lade batteriet fra 10 til 80 procent på ned til 40 minutter ved lynladning.